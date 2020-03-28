 

В Росгвардии подтвердили, что сотрудник ведомства протаранил авто и размахивал половым органом

28.03.2020, 15:53, Разное

В Росгвардии подтвердили, что один из сотрудников ведомства в Санкт-Петербурге протаранил несколько авто во дворе, после чего размахивал своим половым органом. Издание «Подъём» со ссылкой на Валерия Грибакина пишет о подготовке к увольнению мужчины.
Представитель Росгвардии сообщил, что ставший фигурантом скандальной ситуации сотрудник будет наказан. За совершение проступка мужчину уволят, поскольку его действия порочат достоинство и честь государственного органа. Руководство нарушителя спокойствия привлекут к дисциплинарной ответственности.

После проведения проверки установлено, что скандальные действия были совершены в то время, когда фигурант ситуации не находился на службе. Однако это не считают смягчающим обстоятельствам, поскольку на тот момент сотрудник Росгвардии был в форме. Проступок рассматривается как «совершенный человеком в погонах».



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