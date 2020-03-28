Политолог оценил возмущение Макрона российской помощью Италии

28.03.2020, 15:53, Новости дня

Политолог Тимофей Бордачев оценил слова французского лидера Эммануэля Макрона, который высказался о «преувеличении» оказываемой Италии помощи со стороны РФ и Китая.

Слова Бордачева приводит в Telegram главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Заявления Макрона о том, что не надо преувеличивать значение помощи Италии извне, а обратить внимание на то, что делают партнеры по Евросоюзу (ЕС) и НАТО – это попытка переломить дискуссию. Кому как не ему это делать, ну не (канцлеру Германии Ангеле) Меркель же. Опыт большой – соседи и старые партнеры даже при безобразном поведении – все равно лучше, чем противники из РФ или Китая. Но в этот раз не факт, что попытка окажется успешной», – считает политолог.

Он подчеркнул, что в данный момент «слишком далеко все зашло», так как «затронута базовая обязанность и смысл существования государства, в данном случае итальянского, – выживание граждан (…) которые массово умирают», причем «эти смерти есть банкротство государства».

«Не долги, не евро и даже не мигранты – под угрозой то, для чего государство в принципе нужно. В таких обстоятельствах делать вид, что все хорошо уже невозможно», – указал эксперт.

Потому, по его мнению, «сколько бы итальянские политики ни хотели сохранить отношения с партнерами по ЕС, оказаться из-за их интересов на улице их совершенно не устраивает».

«Да и метафизически – никакое государство не может позволить себя вот так запросто убить ради интересов других. Вне зависимости от воли лиц, которые принимают решение. Примеров в истории нет. Поэтому сейчас «переломить нарратив» вряд ли получится. Макрону надо думать дальше, хотя ситуация на родине и не располагает», – заключил Бордачев.

Ранее в Италии резко осудили Францию и Германию после того, как те отказались предоставить Риму маски и другое оборудование, чтобы помочь справиться со вспышкой коронавируса.

В результате страна обратилась за помощью к Китаю и России. Те отправили оборудование и специалистов, что высоко оценили итальянцы. Говоря об этой помощи, Макрон возмутился, что «ведется множество разговоров о помощи со стороны Москвы и Пекина», однако никто не вспоминает, что Берлин и Париж «доставили в Италию 2 млн масок и десятки тысяч халатов», передает портал France24.

В свою очередь французское издание Agoravox с возмущением отмечает, что в ряде местных СМИ появилась критика российской помощи Италии, передает «Царьград».

Agoravox напоминает, что Россия, несмотря на санкции со стороны ЕС и НАТО, продолжает защищать мир и помогать европейцам выжить, в то время как Брюссель и государства ЕС растеряны и парализованы перед лицом нависшей над миром угрозы. Однако вместо благодарности Москве Запад продолжает вести против них информационную войну, отмечает издание.

«Франция сгибается под тяжестью COVID-19, но финансируемые государством СМИ продолжают вести информационную войну против России, которая, несмотря на санкции ЕС и НАТО, продолжает тушить мировой пожар, защищать мир и помогать народам выжить», – говорится в статье.

Также Agoravox приводит слова французов, которые восхищены действиями РФ в Италии. Многие отмечают, что им стыдно за действия ЕС в этой ситуации, и выражают глубокое уважение РФ за оказываемую помощь.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Российские военные специалисты уже провели дезинфекцию пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо и пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в итальянской провинции Ломбардия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.