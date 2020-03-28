Российские военные приступили к противоэпидемическим мероприятиям в Ломбардии

28.03.2020, 15:48, Новости дня

Российские военные вирусологи начали противоэпидемические мероприятия в итальянском регионе Ломбардия, сообщили в Минобороны России.

«Российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо и пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в Ломбардии.