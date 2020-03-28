 

«Проехала через Москву, и мне больно»: представитель ВОЗ не смогла скрыть разочарование

28.03.2020, 15:47, Новости дня

Жители столицы гуляли, не соблюдая дистанцию в два метра, что и расстроило представителя международной организации.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович проехалась сегодня по Москве и очень расстроилась. И все потому, что столкнулась с беспечностью и безответственностью жителей столицы. Люди  гуляют целыми компаниями, причем даже не думают соблюдать положенную при коронавирусе социальную дистанцию в два метра.

«Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка», – цитирует РИА Новости слова представителя организации.

Вуйнович напомнила, что только соблюдая все меры можно остановить распространение эпидемии. ВОЗ уже хвалил Россию за меры, которые были приняты для борьбы с распространением коронавируса в стране, в частности, эпиднадзор и самоизоляцию. Однако сегодняшняя ситуация ее разочаровала. 

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Власти обратились к россиянам с просьбой находиться дома, выходить в случае острой необходимости. Кроме продуктовых магазинов и аптек в столице закрывается на неделю всё.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Малькевич осудил попытку Bloomberg искажать факты о похищенных в Ливии россиянах

25.02 / Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

02.02 / В Пентагоне заявили о необходимости догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия

24.02 / Испания лишилась крупнейшего специалиста по русской литературе

03.02 / Турция нанесла массированный удар по Идлибу в ответ на обстрел турецких военных

24.03 / Решение о переносе Олимпиады-2020 в Токио будет принято в течение нескольких дней

24.02 / “Нефтехимик” оставил “Амур” без плей-офф КХЛ

19.03 / В США заговорили о введении санкций против РФ из-за падения цен на нефть

21.02 / Путин прокомментировал шутку про “хубло” из сериала “Слуга народа”

08.03 / Несовершеннолетнего сына судьи заподозрили в убийстве подростка в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска