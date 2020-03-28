«Проехала через Москву, и мне больно»: представитель ВОЗ не смогла скрыть разочарование

28.03.2020, 15:47, Новости дня

Жители столицы гуляли, не соблюдая дистанцию в два метра, что и расстроило представителя международной организации.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович проехалась сегодня по Москве и очень расстроилась. И все потому, что столкнулась с беспечностью и безответственностью жителей столицы. Люди гуляют целыми компаниями, причем даже не думают соблюдать положенную при коронавирусе социальную дистанцию в два метра.

«Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка», – цитирует РИА Новости слова представителя организации.

Вуйнович напомнила, что только соблюдая все меры можно остановить распространение эпидемии. ВОЗ уже хвалил Россию за меры, которые были приняты для борьбы с распространением коронавируса в стране, в частности, эпиднадзор и самоизоляцию. Однако сегодняшняя ситуация ее разочаровала.

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Власти обратились к россиянам с просьбой находиться дома, выходить в случае острой необходимости. Кроме продуктовых магазинов и аптек в столице закрывается на неделю всё.