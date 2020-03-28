В России создали лекарство для лечения коронавируса

28.03.2020, 15:42, Разное

Первое в стране и, возможно, – в мире лекарство для коронавирусной инфекции COVID-19 представили в Федеральном медико-биологическом агентстве России. Им стал препарат на базе “Мефлохина”, который прежде применялся против малярии, сообщили в пресс-службе агентства.

Представители ФМБА сообщили, что схему лечения с помощью этого средства разработали в научно-производственном центре “Фармзащита”. Оно было составлено с учетом китайского и французского опыта в борьбе с инфекцией.