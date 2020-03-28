Том Хэнкс с женой вернулись в США после перенесенного COVID-19

28.03.2020, 15:33, Новости дня

Американский актер Том Хэнкс и его супруга продюсер Рита Уилсон, которые в Австралии заразились коронавирусом, вернулись на родину. Об этом сообщает издание TMZ.

В Австралии они провели две недели в самоизоляции после положительного теста на COVID-19.

Супругов заметили 27 марта в машине в Лос-Анджелесе по пути из аэропорта домой.

После возвращения в США они также должны будут отбыть обязательный карантин.

Хэнкс 12 марта признался, что у них с женой обнаружили коронавирус. Пара находилась в Австралии.

16 марта Хэнкс и Уилсон покинули больницу и самоизолировались в съемном доме.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире коронавирусной инфекцией заразилось 597 620 человек. 27 371 из них умер, 131 722 излечились.