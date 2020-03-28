 

Пандемия COVID-19. В Испании за сутки умерло 832 человека, больше, чем в любой другой день

28.03.2020, 15:33, Новости дня

За последние 24 часа в Испании от коронавирусной болезни COVID-19 скончалось 832 человека, сообщило министерство здравоохранения страны.

Это новый антирекорд по числу суточного количества летальных исходов, предыдущий был зафиксирован 27 марта (769).

Всего за время эпидемии в Испании умерли 5690 человек.

Количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 72 248 (новых – 8189).

Испания занимает второе место в Европе после Италии по числу выявленных случаев заражения и по числу умерших.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 608 тыс., из них 28 125 человек умерли, более 132 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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