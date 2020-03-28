Радуцкий заявил, что Украина ведет переговоры о поставке препаратов от малярии для лечения COVID-19

28.03.2020, 15:33, Новости дня

Украина ведет переговоры о поставке препаратов от малярии, которые продемонстрировали эффективность при лечении COVID-19. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина” сообщил народный депутат от фракции “Слуга народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

“Есть такой препарат гидроксихлорохин, который показан к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения им COVID-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим”, – заявил Радуцкий.

По его словам, переговоры о закупке препарата ведутся, в частности, с Индией.

“Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения”, – добавил нардеп.

Об эффективности хлорохина при коронавирусе заявляли китайские исследователи.

Клинические исследования во Франции также показали эффективность противомалярийного средства хлорохина в лечении коронавируса, рассказал французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Рауль.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире коронавирусной инфекцией заразилось 597 620 человек, 27 371 из них умер, 131 722 излечились.