 

Суд ликвидировал Совет тейпов ингушского народа

28.03.2020, 15:31, Разное

Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск Минюста республики и ликвидировал региональное общественное движение Совет тейпов ингушского народа. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитном центре «Мемориал».

Совету тейпов ингушского народа вменялось вмешательство в деятельность органов власти и публикацию информации, которая содержала гостайну. 23 марта организация предлагала Минюсту заключить мировое соглашение, но чиновники от этого отказались.

Совет создали в 2016 году, его возглавил Малсаг Ужахов. В настоящее время против него возбуждены дела о применении насилия к представителю власти на протестах в Магасе и о руководстве НКО, якобы подстрекающей жителей к противоправным действиям и об организации экстремистского сообщества. После Ужахова организацию возглавил Мурад Даскиев.

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Источник: Новая газета



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