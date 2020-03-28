Планшет M10 Plus от Lenovo за $225 представлен официально

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28.03.2020, 15:30, Разное

Планшет M10 Plus от Lenovo представлен официально. Устройство получило дисплей диагональю 10 дюймов, металлический корпус, а также высокие параметры автономного использования при стоимости в $225.
Планшет имеет размеры 24,4×15,3×0,82 см. Его масса составляет всего 480 г. В качестве положительных сторон можно выделить наличие порта POGO для подключения аксессуаров, а также присутствие в составе модельного ряда сборки с LTE-модемом. Сам планшет относится к сегменту недорогих продуктов. Lenovo M10 Plus ориентирован на лиц, нуждающихся в крупном девайсе с продолжительным периодом использования без промежуточной подзарядки.

Планшет ориентирован на базовые задания. За свою цену он предлагает пользователям экран с диагональю 10,3” при разрешающей способности 1,92×1,2 тысячи точек. У дисплея тонкие рамки, а также прочный металлический корпус с толщиной всего лишь 0,815 см. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью на 7 тысяч мА•ч, оснащенный поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Представители компании Lenovo сообщили, что устройство может работать на одной зарядке вплоть до 9 ч.


Помимо этого, девайс получил оперативную память объёмом 4 ГБ, а также постоянный накопитель на 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации. Планшет имеет камеры на 8 и 13 Mpx, разъём USB-C, а также стандартный порт для подключения наушников. В качестве процессора выбран чип Helio P22T производства компании MediaTek.



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