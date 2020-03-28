 

Супруга главы «Сбербанка» Германа Грефа проверяется на коронавирус

28.03.2020, 15:30, Разное

Яна Греф, супруга главы «Сбербанка», решила пройти тестирование на Covid -19 из-за характерных симптомов. Ее анализы в процессе обработки.

Герман Греф не так давно вернулся из Европы, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса. Ранее глава «Сбербанка» заявил, что находится на самоизоляции.

Супруга Грефа ожидает результаты теста на Covid -19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Супругу Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко раскритиковали поклонники из-за неподходящих носков

17.03 / Врачи дали рекомендации по защите от коронавируса для людей с астмой

26.02 / В интернете обсудили умную стратегию Apple на 2020 год

22.02 / Принц Гарри и Меган Маркл обнародовали условия своего выхода из королевской семьи

10.02 / Бренд Realme снизил цены на свои смартфоны в преддверии 14 февраля

26.02 / Затравленная из-за коронавируса китайская семья хочет сбежать из России

12.03 / Мнение: Письмо: “Любая, кто с ним знакомится, обречена влюбиться”

26.02 / Употребление несолёного томатного сока способствует снижению давления

20.02 / Готовящийся к выходу смартфон Nubia Red Magic 5G появился в базе Geekbench

14.02 / Яна Поплавская поздравила всех с Днём влюблённых: «Любовь уравнивает людей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска