Супруга главы «Сбербанка» Германа Грефа проверяется на коронавирус

28.03.2020, 15:30, Разное

Яна Греф, супруга главы «Сбербанка», решила пройти тестирование на Covid -19 из-за характерных симптомов. Ее анализы в процессе обработки.

Герман Греф не так давно вернулся из Европы, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса. Ранее глава «Сбербанка» заявил, что находится на самоизоляции.

Супруга Грефа ожидает результаты теста на Covid -19.