Министр здравоохранения рассказал о правилах ношения масок

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28.03.2020, 15:30, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски могут эффективно защищать от инфекции и препятствовать ее распространению.

«Я хочу сказать, что четырехслойные марлевые маски также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту. Их непосредственно шьют на заводах, затем [они]поступают в том числе в медицинские организации и аптеки», – сообщил министр, передает ТАСС.

Мурашко также напомнил правила ношения медицинских масок.

«Носить просто на воздухе и дома маску не имеет никакого смысла, если у вас нет контакта. Нужно выбирать, где и когда ее носить», – подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что на антисептики для рук в РФ сохраняется ажиотажный спрос, однако объемы производства этих средств увеличены.

Мурашко сообщал, что дальнейшие шаги по ужесточению мер против распространения коронавируса будут зависеть от того, насколько эффективно будет соблюден режим в период с 30 марта по 5 апреля.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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