В РФ представлено лекарство от коронавируса

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28.03.2020, 15:30, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат по лечению нового коронавируса, сообщила пресс-служба агентства.

«Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА РФ с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина», – сообщили в ФМБА, передает РИА «Новости».

Разработку предложили включить в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса, добавили в агентстве.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной нфекцией различной степени тяжести», – сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

На основе мефлохина также проводится разработка эффективной и безопасной схемы профилактики заболевания.

В пятницу ФМБА сообщило, что в РФ созданы экспериментальные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они позволят обслуживать сразу нескольких пациентов.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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