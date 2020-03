OnePlus добавит долгожданную технологию в свои смартфоны

28.03.2020, 15:30, Разное

Смартфоны OnePlus радуют потребителей собственными техническими возможностями, но у них отсутствуют определенные важные «фишки». Теперь стало известно о внедрении в линейку аппаратов опции Always On Display.

Смартфоны китайского бренда OnePlus любят многие поклонники подобной техники за топовые характеристики, оптимизацию оболочки и скорость работы, при этом данные мобильные девайсы продаются не за самые большие деньги. Нередко потребители критикуют OnePlus за отсутствие некоторых важных функций, пригодных для комфортного применения таких модификаций. Среди подобных претензий: нехватка полноценной защиты от попадания жидкости, беспроводной зарядки и опции Always On Display. Стоит отметить, что последняя уже встречалась в шестой версии смартфона.

Согласно последней информации, разработчики решили эту проблему. На своей странице в социальной сети Twitter бренд заявил о добавлении технологии AOD в собственную дорожную карту и работе над реализацией механизма. Как сообщается на портале компании, стартовый испытательный процесс уже завершен, и ныне OnePlus трудится над тонкой настройкой функции, чтобы убедиться в ее отличном функционировании.