 

Голикова: В РФ тест на коронавирус прошли свыше 260 000 человек

28.03.2020, 15:09, Разное

В России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, тестирование на коронавирус проведено более 260 000 человек.
Как отметила Голикова, все подряд россияне не обязаны сдавать тест на Covid-19. Важно пройти данную процедуру людям, прибывшим в РФ из-за границы и имеющим признаки ОРЗ, а также лицам, контактировавшим с ними.

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 1264 случая коронавирусной инфекции (228 за минувшие сутки). Из числа зараженных 49 человек вылечились, четверо умерли.



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