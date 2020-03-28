Писатель-фантаст Панов предсказал пандемию в книге “Аркада”

28.03.2020, 15:09, Разное

Писатель-фантаст Вадим Панов предсказал появление пандемии в книге “Аркада”. Журналисты пообщались с ним для сравнения сюжета истории и текущей ситуации с коронавирусом.

Изначально «Аркада» создавалась с подтекстом о важности контролировать уровень потребления ресурсов человечеством. Писатель подчеркнул, что нужно задуматься о том, какой именно планета будет для новых поколений. Панов описал в своей книге искусственно спровоцированную пандемию, нацеленную на уменьшение количества людей на Земле. Изначально появилось заражение на некоем круизном лайнере. При этом вирус также поражал по большей части людей старшего поколения.

В соответствии с одной из теорий заговора, коронавирус нового типа создан для уменьшения населения КНР. В истории Панова пандемия оказалась куда масштабнее и смертоноснее. Поскольку ситуация в «Аркаде» развивалась искусственно, сложно сказать, откуда конкретно всё началось, однако идея заключалась в распространении заболевания по всему миру. Заговор был замаскирован под атаку террористов. Писатель отметил, что в его истории ситуация выходит из-под контроля, и человечество терпит сильный удар. Панов напомнил о важности просчета последствий всех действий людей, за которые придётся расплачиваться последующим поколениям.