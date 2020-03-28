В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

28.03.2020, 15:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о новых региональных практиках по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая сферу медицины, предоставление интернета и поддержку граждан.

Мониторинг, опубликованный на сайте ЭИСИ, проводился на основе официальных информационных ресурсов региональных властей, СМИ, пабликов в соцсетях и телеграм-каналов.

ЭИСИ привел в пример несколько практик, применяемых для поддержания самоизоляции граждан. В Брянской, Иркутской, Кемеровской областях, Краснодарском, Приморском краях, республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Крым, и Севастополе приостановлено бронирование мест на туристических объектах.

В Краснодарском крае с 28 марта вводится запрет на новые заселения в отели и санатории курортов Краснодарского края. Для контроля организуются специальные мониторинговые группы по курортам, в которые будут входить представители Минкурортов, Роспотребнадзора, районов, полиции и казачества.

В Мордовии открыли горячую линию главы региона по нарушениям режима карантина.

В Тульской области введены штрафы за несоблюдение самоизоляции для граждан – в размере от 1 до 2 тыс. рублей; для должностных лиц – от 3 до 5 тыс. рублей; для юридических лиц – от 10 до 20 тыс. рублей.

Также институт отметил практики, позволяющие поддержать работу медицинских служб.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к главам муниципалитетов с просьбой разгрузить врачей от различного рода отчетов и другой работы, не связанной с основной, отметили в ЭИСИ.

В Псковской области медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, решили повысить заработную плату. «Аналогичная мера была также принята в Красноярском крае, республике Саха (Якутия), Московской области, республике Башкортостан и др.», – говорится в исследовании.

В Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе решили предоставить лицам старше 60 лет бесперебойный интернет. В Челябинской области мера распространяется на всех пользователей Сети.

В Московской области школьникам решили предоставить компьютеры из школ, для этого родители нуждающихся должны написать на имя директора школы заявление.

В республике Марий Эл в качестве поддержки малого бизнеса ввели освобождение от налоговых начислений до конца 2020 года, освобождение от НДФЛ и страховых взносов до конца года.

В регионе ввели каникулы по оплате коммунальных услуг и отсрочка платежей по существующим кредитам, мораторий на проведение проверок предприятий, гостиниц и иных средств размещения сроком на три месяца, субсидирование арендных платежей.

В регионах Дальневосточного федерального округа (ДВФО) золотодобывающая компания «Полюс» выделила средства на медицинское обеспечение для уполномоченных региональных фондов и учреждений здравоохранения в округе.

«Деньги направят на приобретение медицинского оборудования, дезинфицирующих средств, медицинских масок. Также компания окажет необходимую организационную поддержку, включая помощь с логистикой и осуществлением закупок».