Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

28.03.2020, 15:01, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины. Освободившуюся должность начальника Генштаба занял генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

В марте парламент принял закон о разделении должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами.

Кроме того, Сергей Наев назначен на должность командующего спецоперации на Донбассе, сообщается на сайте главы государства.

Ранее Хомчак сделал скандальное заявление по поводу российского Крыма, чем вызвал возмущение многих политиков. Военачальник сообщил, что только международная солидарность позволит вернуть Крым Украине, при этом Запад должен понимать, что полуостров был захвачен Россией. Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал его заявление "профессиональной неотесанностью".