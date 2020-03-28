Министр здравоохранения призвал россиян проявить сознательность

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28.03.2020, 15:01, Новости дня

Решения о том, ужесточать ли карантинные меры для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, будут зависеть от того, насколько эффективно будет соблюден режим в период с 30 марта по 5 апреля, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В беседе с журналистами в субботу, 28 марта, министр напомнил, что следующая неделя объявлена нерабочей именно для минимизации развития инфекционных процессов. "Важно, чтобы население соблюдало режим изоляции от контактов", — отметил он.

"Вопрос не в том, какие шаги сделает дальше правительство или медицина. Вопрос в самосознании", — приводит слова Мурашко ТАСС.

Он подчеркнул важность принятия профилактических мер, а не проверять отечественное здравоохранение на прочность.

Ранее глава Минздрава сообщил, что в РФ есть случаи заражения коронавирусом у медиков, но они произошли не из-за контакта с пациентами — врачи получили инфекцию извне.

Он также сообщил, что министерство не видит дефицита в производственных мощностях по выпуску тест-систем на коронавирус COVID-19. Одновременно с этим Роспотребнадзор расширил круг лабораторий для тестирования.



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