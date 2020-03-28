В Коммунарке скончалась профессор-эпидемиолог, госпитализированная с короновирусом

28.03.2020, 14:53, Разное

Врачи медицинского центра «Новомосковский» вечером 27 марта констатировали смерть профессора-эпидемиолога Арпик Асратян, ранее работавшей в институте профессионального образования при Сеченовском университете. Днем жительница была доставлена в клинику в Коммунарку с предварительным диагнозом COVID-19.

23 марта 69-летнюю доктора медицинских наук Асратян, вызвавшую скорую помощь из-за высокой температуры и проблем с дыханием, отвезли в одну из городских больниц Москвы. Местному персоналу не удалось стабилизировать состояние пациентки, и тогда ее отправили в Коммунарку, где поставили предварительный диагноз «коронавирусная инфекция». Вечером профессор умерла.

Сейчас врачи проверяют, действительно смерть доктора медицинских наук, специализировавшейся на вопросах лечения вирусного гепатита, наступила от коронавируса.