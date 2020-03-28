Число зараженных коронавирусом военных летчиков США утроилось
28.03.2020, 14:48, Новости дня
Число заболевших коронавирусом среди американских военных летчиков за неделю утроилось, сообщили в ВВС США.
На данный момент заболели 105 человек, в минувшее воскресенье инфицированы были только 34 человека, передает «Интерфакс». Также коронавирус диагностирован у 78 членов семей летчиков, гражданских служащих и подрядчиков ВВС.
Всего на данный момент заболевание диагностировали у 309 американских военных.
Ранее профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман заявил, что в США число случаев заражения коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет