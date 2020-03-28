Уволена главный фтизиатр Краснодарского края, которая скрыла поездку в Доминикану

28.03.2020, 14:39, Новости дня

Наталия Шевченко посчитала достаточным карантин в два дня и на третий вышла на работу.

Министерство здравоохранения Краснодарского края уволило главного фтизиатра Наталию Шевченко. Причиной увольнения стало то, что в период пандемии врач провела отпуск в Доминиканской Республике, вернулась в Краснодар 15 марта. Однако она посчитала необходимым отсидеться дома только два дней и вышла на работу.

О поездке в Минздрав края сообщила пограничная служба. Тогда то и было принято решение уволить врача с отметкой в трудовой: пункт 2 часть первая статьи 278 ТК РФ.

Глава краевого Минздрава Евгений Филиппов пояснил, что Шевченко, которая Шевченко руководит о ГБУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер»,

сдавала тесты на коронавирус, но он не подтвердился, сообщил накануне «Блокнот Краснодар».

Издание отмечает, что Краснодарский край вошел в десятку регионов, где отмечены случаи заболевания коронавирусом. В в настоящее время здесь лечение проходят 8 инфицированных коронавирусом. Состояние все пациентом удовлетворительное. Ранее своего поста лишилась главный инфекционист Ставрополья, которая тоже решила скрыть свою заграничную поездку. Помимо увольнения специалисту Ставропольского края Ирине Санниковой грозит уголовное дело.