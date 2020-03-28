Динамика коронавируса на 28 марта: в России закрылись кафе и рестораны

28.03.2020, 14:39, Новости дня

Зафиксировано 228 новых случаев COVID-19 в 26 регионах страны.

В России на 28 марта всего зафиксировано 1264 случая заболевания коронавирусом. За сутки добавилось 228 заболевших (+22%). За прошлые сутки прирост был примерно таким же в процентном отношении – 23%. Еще днем ранее (26 марта) прирост составлял 28%, перед этим (25 марта) – 33%.

Всего новые случаи зарегистрированы в 26 регионах, из них 114 в Москве, 36 в Московской области, 11 в Питере, 8 на Кубани, 6 в Бурятии.

Всего в России на 28 марта скончались пятеро пациентов с COVID-19. О пятом умершем стало известно 28 марта, это пожилой житель Бузулука Оренбургской области. Всего к 28 марта излечились 49 человек.

В мире к 28 марта заражены более 600 тысяч человек. За сутки добавилось более 65 тысяч случаев (+12%). Днем ранее прирост составил около 40 тысяч человек (8%). Еще сутки назад (26 марта) был зафиксирован рекордный прирост за все время – 60 тысяч человек (+13,8%). Всего от вируса на планете погибло 27365 человек, за сутки умерли 3275 зараженных (около 13%). В предыдущие сутки умерло около 1600 человек (+7%). Еще днем ранее жертв было около 2600. Поправились всего 133363 пациента, за сутки выздоровели 9014 человек.

Первое место в мире по числу инфицированных занимают США, число заражений перевалило за 105 тысяч, шестая часть всех мировых случаев. Прирост за сутки составил сразу более 20 тысяч человек (+23%), значительно больше чем за предыдущие сутки (+10500 случаев ли 14%).

В Штатах к 28 марта скончались 1706 человек, уровень смертности составляет 1,62%. Второе место по зараженным занимает Италия, свыше 86 тысяч человек. Прирост составил около 6 тысяч человек (+7,5%), как и в предыдущий день. От COVID-19 в Италии умерло 9134 человека, за сутки скончались 919 человек, прирост смертности составил около 11%, это выше показателя предыдущего дня (+662 или 8,8%). Китай находится на третьем месте, но число заболеваний там растет минимально. Испания на четвертой позиции с более чем 65 тысячами зараженных и свыше 5000 жертв. В Германии заболело более 53 тысяч человек, скончалось 395 (один из самых низких в мире процентов смертности).

Новый тип коронавируса не могли завезти в Китай намеренно, так как он – природно-очаговый и может циркулировать без участия человека, заявил в интервью РИА Новости профессор, завлаб экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Как стало известно 28 марта, в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса – она выдает результат за 90 минут.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть ​по всей России с 28 марта по 5 апреля рестораны, кафе и другие заведения общепита. Они смогут работать только дистанционно. Также в российских городах с 28 марта закрываются парки, непродовольственные магазины и другие места массового скопления людей. Наступающая неделя ранее была объявлена нерабочей. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на улицу с 28 марта по 5 апреля. «Все девять дней надо просидеть дома», сказал он. Градоначальник рекомендовал не ходить в церкви и мечети и другие религиозные объекты. При этом Русская православная церковь закрывать храмы отказывается.

А в Ватикане Папа римский Франциск помолился об окончании пандемии коронавируса, но площадь Святого Петра перед ним была абсолютно пуста.

Фото: сайт Ватикана

На 28 марта правительство России не подтверждает, но и не опровергает возможное ограничение пассажирских перевозок авиа- и железнодорожным транспортом по территории страны из-за коронавируса.

В субботу, 28 марта стало известно, что главный фтизиатр Краснодарского края лишилась должности за сокрытие информации о своем отпуске в Доминиканской республике.

В США президент Дональд Трамп выделил на смягчение экономических последствий коронавируса 2,2 триллиона долларов.

Есть и хорошо новости: в китайском городе Ухань (в прошлом – эпицентре пандемии) частично заработало метро. Также стало известно коронавирус не подтвердился у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. А вот премьер-министр Великобритании болен COVID-19 и находится в самоизоляции.

Главный редактор “Блокнота” напоминает, что в разгар пандемии необходимо свести контакты к минимуму, в частности перестать здороваться и вообще близко подходить к другим людям.