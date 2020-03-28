СМИ сообщили о планах правительства закрыть авиа- и железнодорожное сообщение

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28.03.2020, 14:39, Новости дня

Российское правительство рассматривает возможность ограничения передвижений по России на фоне эпидемии коронавируса.

Несколько ведущих российских СМИ – РИА Новости, «Интерфакс» и РБК – 28 марта написали о планах кабмина России ввести ограничения на авиа- и железнодорожные перевозки. Причина – бурное распространение коронавирусной инфекции.

«Да, возможность применения таких мер рассматривается», – сказали «Интерфаксу» в правительстве.

Официально эта информация кабинетом министров и не подтверждается, и не опровергается. «Не подтверждаем, но и не опровергаем эти сообщения», – заявил ТАСС пресс-секретарь премьера России Борис Беляков.

По данным оперативного штаба на 28 марта, в России зафиксировано 1264 случаев заболевания коронавирусом. В субботу скончался пятый зараженный в стране. Поправились 49 пациентов.

Напомним, что на Кубани уволена главный фтизиатр региона за попытку скрыть поездку в Доминикану.



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