Итальянский певец в благодарность РФ исполнил песню «Есть только миг»

28.03.2020, 14:30, Новости дня

Итальянский певец Энцо Гинацци, выступающий под псевдонимом Пупо, спел в домашней обстановке песню «Есть только миг» и поблагодарил Россию за помощь Италии.

«Я хотел поблагодарить русских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии и нам, итальянцам, в эти сложные моменты. Я был просто уверен, что российские братья не бросили бы нас в беде. Спасибо от Пупо и от всей Италии», – сказал музыкант в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Авторадио».

После обращения артист исполнил песню «Есть только миг» на русском под аккомпанемент фортепиано.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо и пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в итальянской провинции Ломбардия.