«Меня удивляет всеобщее бесстрашие»: Исаева поразилась пробкам в Москве

28.03.2020, 14:30, Разное

Покинув дом после самоизоляции, Анна Исаева была поражена увиденным на дорогах и улицах Москвы. Экс-менеджер Юлии Началовой удивляется тому, с каким «бесстрашием» люди подвергают свою жизнь страшной опасности.

Со всеми мерами предосторожности бывший арт-директор безвременно умершей певицы была вынуждена поехать на работу. Поведение большинства людей, без средств защиты передвигающихся в толпе, привело Исаеву в смятение. Она предположила, что ситуация с распространением коронавируса изменится в худшую сторону, и «меры ужесточатся». Заторы в 9 баллов на дорогах, когда складывается впечатление, что выехало полстолицы, испугали известного менеджера. После этой поездки она приняла решение перейти на «жесточайший карантин». Оказывается, многие абсолютно безразличны не только к личной судьбе, но и к здоровью окружающих. А некоторые вообще не верят в серьезность пандемии COVID-19 и пребывают в каком-то информационном вакууме. Исаева утверждает, что не стремится осуждать или призывать людей к чему-то, а только констатирует факты, с которыми столкнулась.

Её подписчики выражают полную поддержку информации представительницы шоу-бизнеса. Бывшая соотечественница, проживающая в США, пишет, что подобное пренебрежение опасностью присутствовало и в этой стране. Но только до того момента, когда число заразившихся и умерших от коронавируса показало, что «всеобщее бесстрашие» оплачивается жизнью людей. «Пусть все будут здоровы», — заканчивает свой пост Анна Исаева.