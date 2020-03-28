Гробы вывозят колоннами: врач из Италии ужаснула рассказом об эпидемии в стране

28.03.2020, 14:25, Разное

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова знает о ситуации не понаслышке: она живет и работает в итальянской Болонье. Доктор рассказала об ужасах, происходящих у нее на глазах и дала совет россиянам, как предотвратить такой же сценарий в России.

По ее словам, все началось с массовых мероприятий: несколько футбольных матчей и большая неделя моды в Милане, куда приехало множество граждан Китая. В результате там вспыхнули очаги инфекции. Одна из ответных игр проходила в испанской Валенсии: таким образом вирус перебрался в Испанию.

Однако быстрое распространение коронавируса в Италии произошло отнюдь не из-за этого. Всему виной оказалась банальная безответственность: врач рассказала о местной игре под названием бочче, которая пользуется популярностью среди пожилых людей. Для участия в ней нужно сплюнуть на пальцы и бросить кости. По мнению доктора, именно так и разгорелась эпидемия: из-за контакта со слюной заражались сразу несколько человек, которые позже разнесли коронавирус по своим семьям и друзьям.

Все это привело к ужасающим последствиям. Ирина, слова которой передает kp.ru, рассказала о целых колоннах автомобилей с телами людей, которых уже негде хоронить. Их в экстренном порядке вывозят далеко за город, чтобы там жечь. При этом родные погибших даже не имеют возможности попрощаться.

Поэтому, чтобы остановить коронавирус в Москве и России, врач призывает всех жителей строго соблюдать карантин и выходить из дома только при крайней необходимости. Не менее важно держать дистанцию с другими людьми и не приближаться к ним более, чем на метр. По словам Шлычковой, только так можно преодолеть эпидемию.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Мар 2020 в 7:59 PDT