Аваков: Крищенко заразился коронавирусом на киевском вокзале

28.03.2020, 14:18, Новости дня

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко и члены его семьи в последние месяцы не были за границей, он заразился коронавирусом в столице. Об этом в интервью изданию “Бабель”, которое опубликовано 28 марта, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда “Четыре столицы” из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался разрулить ситуацию”, – отметил Аваков.

Поезд с украинцами, эвакуированными из Латвии и Литвы, прибыл в Киев 23 марта. По данным СМИ, повышенная температура была у 10 пассажиров, у пяти человек установили подозрение на COVID-19, однако экспресс-тесты оказались негативными.

О том, что у Крищенко подтвердили коронавирус, стало известно 27 марта.

Аваков утверждает, что в последнее время контактировал с руководителем киевского главка полиции только по телефону.

“Если заболею я, мои обязанности будет исполнять первый заместитель министра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте. Мы это предусмотрели заранее, чтобы исключить совместное заражение коронавирусом. Такие меры безопасности касаются всех ключевых сотрудников министерства – чтобы не потерять управляемость МВД”, – пояснил министр.

По данным на 10.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 311, за последние 24 часа выявлено 93 новых случая. Зафиксировано восемь летальных случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.