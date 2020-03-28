Первому заболевшему коронавирусом в Харьковской области меньше 30 лет – облгосадминистрация

28.03.2020, 14:18, Новости дня

Первый пациент с коронавирусом в Харькове недавно вернулся из Франции, ему меньше 30 лет. Об этом изданию “Медиапорт” сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По словам пресс-секретаря ОГА Ксении Яриковой, в госпитализации больной не нуждается, он находится на самоизоляции.

В контакте с ним было 17 человек, все они, по информации областных властей, также изолированы.

В обладминистрации также уточнили, что этот случай является подтвержденным подозрением, о котором 25 марта сообщил харьковский лабораторном центре.

По данным на 10.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 311, за последние 24 часа выявлено 93 новых случая.Первые случаи коронавирусной инфекции выявлены за последние сутки в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Таким образом, на этот момент только в Кировоградской области нет ни одного подтвержденного случая заболевания.