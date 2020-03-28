Нардеп Скороход заразилась коронавирусом

28.03.2020, 14:18, Новости дня

Внефракционный народный депутат Украины Анна Скороход заявила, что заразилась коронавирусом.

“Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус COVID-19. В связи с чем прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу”, – написала она в своем Telegram.

Ранее сегодня народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко сообщил, что у Скороход диагностировали коронавирус.

“Подтвержден коронавирус у еще одного народного депутата – Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления”, – написал он в своем Telegram.

Скороход стала уже четвертым нардепом, который заболел COVID-19.

В прошлом месяце она родила ребенка.

44-летний самовыдвиженец из Луганской области Сергей Шахов стал первым действующим народным депутатом, у кого официально была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. 23 марта о положительном тесте на коронавирус сообщил представитель парламентского монобольшинства Руслан Горбенко. 24 марта нардеп Виктория Гриб сообщила в Facebook, что ее сосед по сессионному залу, 49-летний внефракционный нардеп Сергей Рудык, попал в больницу с диагнозом “коронавирусная инфекция”.

По данным на 10.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 311, за последние 24 часа выявлено 93 новых случая. Зафиксировано восемь летальных случаев.