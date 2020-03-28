 

Больше 20 медиков заразились коронавирусом в Тернопольской области Украины

28.03.2020, 14:16, Новости дня

Коронавирус подтвержден у 21 медика в Монастырском районе Тернопольской области Украины, сообщил замглавы районной госадминистрации Павел Дронь.

Дронь сообщил, что в «Монастырском районе инфицированных коронавирусом 36 человек», в том числе семь врачей, восемь медсестер, шесть младших медсестер, двое госслужащих, один священник, один завдетсадом и один ребенок, передает РИА «Новости».

В субботу минздрав Украины сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в стране составляет 311 человек, восемь человек умерло, пять пациентов выздоровели.

Между тем в РФ случаев заражения врачей и медперсонала коронавирусом от пациентов с положительным диагнозом нет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что имеются лишь «единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне», передает ТАСС.

Всего в РФ за сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

С субботы, 28 марта, в стране вступают в силу ограничительные меры из-за коронавируса: закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Отметим, что представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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