Представлен ТОП-7 натуральных средств для борьбы с симптомами респираторных инфекций

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28.03.2020, 14:09, Разное

Эксперты считают, что некоторые натуральные средства помогают бороться с симптомами респираторных инфекций не хуже лекарств. Они назвали ТОП-7 лучших помощников для здоровья.
По мнению специалистов, знать об этом крайне необходимо особенно в период активного распространения возбудителей болезней. Лекарственные растения не только облегчают различные симптомы, но даже помогают от них избавиться. Например, отвар цветков бузины позволяет уменьшить жар, устранить боль в мышцах, восстановить повреждения слизистых поверхностей верхних дыхательных путей. Мать-и-мачеха помогает при кашле, застое мокроты в бронхах. В ней присутствуют вещества, обладающие выраженным муколитическим действием, в результате которого облегчается откашливание слизи. Подобной способностью обладает и корень имбиря.

Избавиться от дискомфорта в горле можно с помощью тимьяна. Проверенное известное средство можно употреблять не только в виде полоскания, но и принимать как настой. Сок лимона вместе с чайной ложкой соли используется в приготовлении раствора для полоскания больного горла, что следует делать три раза в день. Это натуральное средство обладает противовирусным, антибактериальным эффектом. Для снижения температуры и поддержки иммунитета поможет эхинацея. Этим же целям послужит и шиповник, который считается кладовой витамина С.



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