Смарт-часы Apple Watch получат дактилоскопический сканер и большую автономность

28.03.2020, 14:09, Разное

Смарт-часы Apple Watch получат в новом поколении дактилоскопический сканер и больший показатель времени автономной работы. Ввода нового функционала стоит ожидать уже в генерации Series 6.

Многие ожидали появления различных программных обновлений смарт-часов от Apple, однако теперь появилась информация о технологическом расширении возможностей устройства. По данным интернет-источников, ожидается улучшение аккумулятора новинки и появление встроенного дактилоскопического сканера. Последний поможет внедрить в девайс механизм разблокировки по стандарту Touch ID, который используется в смартфонах компании из Купертино. Не исключается, что новинка будет встроена в кнопку на боковой панели устройства. Распространение сканера открывает возможность обойтись без необходимости запоминания PIN-кода во многих сценариях использования.

Новинка от Apple должна получить аккумуляторную батарею большей ёмкости, поэтому время автономной работы станет заметно выше. Помимо прочего, источник указывал на дополнение возможностей Watch Series 6 более широкой поддержкой LTE и модулем Wi-Fi 6. В отношении новых возможностей дело касается появления приложения для контроля сна и возможностей вычисления показателя кислорода в крови.

Предположительно, оболочка watchOS 7 станет доступной только для моделей Series 3 и новее. Не исключается, что собственники первых поколений смарт-часов от Apple поменяют их на продукт новой генерации.