 

В США зарегистрировали отрицательную цену на нефть

28.03.2020, 14:08, Новости дня

Цена на нефть в США достигла отрицательных значений, некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ, пишут СМИ.

Компания Wyoming Asphalt Sour первой поставила отрицательную цену на нефть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Сырье компании используют для производства битума.

Mercuria Energy Group Ltd ранее готова была платить по 19 центов за каждый баррель сырой нефти, который вывезут из ее хранилищ.

Аналитик ESAI Energy пояснил, что места добычи нефти этих компаний находятся далеко от морских портов, потому ее сложно транспортировать потребителям. Аналитик уточнил, что там, где хранилища заполняются быстро, цены могут уйти в минус.

Некоторые из производителей торгуют нефтью в цену ниже 10 долларов за баррель. Oklahoma Sour продается за 6,75 доллара за баррель, а Wyoming Sweet – по четыре доллара.

Ранее руководители ряда нефтяных компаний предложили властям американского штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.



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