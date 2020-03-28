Назван новый признак заражения коронавирусом

28.03.2020, 14:08, Новости дня

Врачи из Американской академии офтальмологии предупредили, что одним из признаков заражения новым коронавирусом у некоторых людей может быть конъюнктивит.

Врачи опирались на данные из Китая, по которым у одного из 30 пациентов, заболевших COVID-19, диагностировали конъюнктивит, передает РИА «Новости».

В другом исследовании, на которое ссылаются американские медики, говорится, что из 1 тыс. 99 пациентов с коронавирусом в Китае у 19 также выявили конъюнктивит. Данные были собраны из 30 больниц по всей стране.

Отмечается, что не только COVID-19 может быть причиной болезни глаз, однако офтальмологи могут стать первыми, кто в этом случае способен заподозрить у человека коронавирус.

Напомним, в РФ за сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

С субботы, 28 марта, в стране вступают в силу ограничительные меры из-за коронавируса: закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.