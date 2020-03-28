Опубликован фанатский рендер смартфона Galaxy Fold 2

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28.03.2020, 13:53, Разное

Южнокорейская корпорация Sony приняла решение развивать линейку смартфонов Galaxy Fold, судя по ее работе в данном направлении. В интернете уже появились фанатские рендеры второго аппарата сегмента.
Около одного года назад компания Samsung выпустила смартфон Galaxy Fold, который получил большую востребованность у потребителей подобной техники. Мало кто из клиентов сомневается в планах технологического гиганта продолжать создавать последующие модели линейки, а в Сети уже имеются предполагаемые изображения новинки на основе слухов и утечек.

Так, концептуальная модификация включила в себя все лучшее, что внедряли инженеры азиатской фирмы в последние на данный момент устройства. Так, вместе с гаджетом на рынок может поставляться стилус, как в Galaxy Note. Блок камеры был перенят у S20 Ultra, а основной внутренний экран потерял существенного размера «челку», имеющуюся в оригинальной версии, вместо нее в гаджете появилось отверстие под «фронталку». Внешний дисплей увеличился в габаритах, располагаясь почти на половине всей поверхности смартфона. По не известным пока причинам эта часть обладает каплевидным вырезом под селфи-камеру, уже не применяемым во флагманах корпорации Samsung.



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