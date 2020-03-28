Робби Уильямс посвятил песню Агате Муцениеце

28.03.2020, 13:53, Разное

Робби Уильямс посвятил свою песню Агате Муцениеце. Многие звёзды в настоящее время проводят свои трансляции в Instagram, чтобы связаться с поклонниками и провести некий аналог концерта.

Робби Уильямс в собственном эфире посвятил одну из композиций всем россиянам и Агате Муцениеце. Фрагмент записи актриса показала своим фанатам. Последние встретили новость с большим восторгом. Некоторые начали фантазировать о романе пары. В действительности Агата Муцениеце знакома с зарубежным исполнителем и членами его семьи.

Актриса отметила, что теперь может смело говорить о себе как о друге Робби Уильямса. Муцениеце назвала его жену Айду Филд «космической женщиной». Знаменитость заявила, она переполнена счастьем и энергией. В семье Робби Уильямса недавно родился 4-й ребенок. Агата Муцениеце в настоящее время переживает расставание с мужем, актёром Павлом Прилучным.