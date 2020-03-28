В ВОЗ сказали, когда коронавирус пойдет на спад в России

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28.03.2020, 13:53, Новости дня

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович согласна с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что в апреле-мае активность распространения коронавируса должна резко упасть, однако вряд ли вирус исчезнет полностью.

«Да, я согласна, но все зависит от поведения людей», – подчеркнула Вуйнович, передает РИА «Новости».

Она добавила, что в мире зафиксированы случаи заражения коронавирусом у подростков, информирует ТАСС.

«К сожалению, да. Очень мало, но да», – ответила представитель ВОЗ на вопрос, есть ли случаи заражения и смертность среди детей до 17 лет.

Вуйнович пояснила, что уязвимостью этой возрастной категории являются сопутствующие болезни.

«На данный момент я знаю, что во Франции находится 12 подростков и молодых людей до 20 лет в реанимации. Еще не знаю исхода, это новая информация», – уточнила она.

В РФ за сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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