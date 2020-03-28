Технологии: “Врач говорит, он более ценный, чем медсестра”. Медики в Украине рассказали о нехватке средств защиты от коронавируса

28.03.2020, 13:50, Разное

В Украине с начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 подтвердили заболевание у 311 человек, из них 8 умерли, еще пятеро полностью вылечились. Сотрудники больниц по всей Украине жалуются на критический недостаток средств индивидуальной защиты для медперсонала. Им не хватает масок, очков, защитных костюмов и перчаток.

Одна из медсестер детского инфекционного отделения в Харьковской области сняла для Настоящего Времени, как выглядят палаты и отделение в целом. По ее словам, медикам выдали лишь 17 защитных одноразовых халатов для персонала и три защитных экрана.

Одноразовые перчатки медсестры покупают сами. Защитные маски – сшили сами.

Бориславская инфекционная больница находится в 10 километрах от границы с Польшей. Тут ситуация не лучше. Защитные костюмы руководство больницы закупило сотрудникам на период эпидемии коронавируса, но медики сомневаются в их эффективности.

“Мне кажется, что над нами просто поиздевались, выдав нам такие костюмы. Если бы я вышла в таком костюме к пациентам, независимо от того, есть коронавирус или нет, они бы сразу умирали только от моего вида. Я ж даже градусник не могу им подать”, – рассказывает медсестра Наталия Шкабара.

Ольга Кульбида работает медсестрой в реанимационном отделении в Хмельницкой области. Ее зарплата не больше 150 долларов в месяц. Недавно в больницу поступил пациент с подозрением на СОVID-19. У медперсонала началась паника.

“У нас есть два костюма на крайний случай. И к тому больному, у которого было подозрение, мы ходили по очереди в этом костюме несколько раз. Некоторые врачи на протяжении суток не хотели заходить к пациенту узнать, как его состояние. Это был крах. Врач говорит, что он более ценный, чем медсестра”, – говорит она.

Не хватает средств индивидуальной защиты и в киевской скорой помощи.

“Были прецеденты, были ситуации, когда бригада отказывалась ехать, аргументируя это тем, что отсутствуют средства индивидуальной защиты”, – рассказывает киевский врач Игорь Коверзнев.

Коверзнев – врач медицины катастроф. Говорит, в день только его бригада как минимум шесть раз выезжает на вызов с подозрением на коронавирус.

“Должен быть костюм, респиратор, должны быть очки, которые непроницаемы, – всего этого нет. Очки одна волонтерская организация нам передала, частично удовлетворили [спрос]. Но опять же передано 100 очков это на две подстанции, у нас в Киеве их около 20 подстанций. Вот и считайте, сколько еще необходимо”, – говорит Коверзнев.

Медсестра из Киевской области Нина Козловская недавно открыла в фейсбуке сообщество для украинских медиков, оно называется «РУХ #БудьякНіна». Несколько месяцев назад там она открыто начала говорить о проблемах украинской медицины и низких зарплатах. Теперь ежедневно получает от коллег сотни жалоб из разных регионов Украины.

“Есть некоторые больницы, девушки пишут, что нет вообще ни перчаток, ничего, ни масок. Они чуть не плачут бедные, когда идут на работу. Говорят, если их будут заставлять работать с больными с подтвержденным короновирусом, будут увольняться. У нас семьи, маленькие дети. Мы тоже не хотим рисковать жизнью”, – говорит Козловская.

При этом еще 19 февраля прошлое правительство Алексея Гончарука утвердило постановление, согласно которому на сэкономленные от международных организаций деньги государство должно было закупить миллион масок, 12 тысяч одноразовых медицинских халатов и 150 тысяч респираторов. Но документ несколько недель лежал на подписи – уже у нового министра здравоохранения Ильи Емца. Об этом Настоящему Времени рассказал глава комитета по вопросам здоровья в Верховной Раде Михаил Радуцкий.

“Есть такая история. Это действительно тяжелая ситуация. Я лично разговаривал с министром. Министр, насколько я понял, взял три дня, чтобы разобраться с ситуацией. По моей информации, министр сегодня уже подписал”, – говорил Радуцкий 27 марта.

Настоящее Время обратилось за комментарием в Министерство здравоохранения, но, сославшись на занятость, там в интервью отказали. Украинские медики на помощь государства уже не надеются, многие обращаются к волонтерам, благотворительным фондам и стараются обеспечить себя всем необходимым сами.