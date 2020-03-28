В Москве напомнили о наказании для нарушающих самоизоляцию пенсионеров

28.03.2020, 13:48, Новости дня

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей, рассказали в московском департаменте соцзащиты.

В департаменте при этом отметили, что тотального контроля за пожилыми жителями столицы не будет. Нарушителей, как уточняется, можно вычислить при помощи системы видеонаблюдения, передает РБК.

Ведомство призвало пожилых жителей города соблюдать режим самоизоляции для собственной безопасностей.

В департаменте соцзащиты напомнили, что пожилым людям будут помогать добровольцы.

Напомним, с 26 марта по 14 апреля жители Москвы старше 65 лет обязаны находиться дома на изоляции. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности москвичей, которые в силу возраста находятся в группе риска по заболеванию коронавирусом.

С субботы, 28 марта, в стране вступают в силу ограничительные меры из-за коронавируса: закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

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