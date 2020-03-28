 

В Москве напомнили о наказании для нарушающих самоизоляцию пенсионеров

28.03.2020, 13:48, Новости дня

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей, рассказали в московском департаменте соцзащиты.

В департаменте при этом отметили, что тотального контроля за пожилыми жителями столицы не будет. Нарушителей, как уточняется, можно вычислить при помощи системы видеонаблюдения, передает РБК.

Ведомство призвало пожилых жителей города соблюдать режим самоизоляции для собственной безопасностей.

В департаменте соцзащиты напомнили, что пожилым людям будут помогать добровольцы.

Напомним, с 26 марта по 14 апреля жители Москвы старше 65 лет обязаны находиться дома на изоляции. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности москвичей, которые в силу возраста находятся в группе риска по заболеванию коронавирусом.

С субботы, 28 марта, в стране вступают в силу ограничительные меры из-за коронавируса: закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Видео: Русских и белорусов хотят поссорить

03.03 / Олег Дерипаска подал иск к Навальному о защите деловой репутации и требует 1 рубль компенсации

23.03 / В Италию прибыл десятый самолет ВКС с помощью из России

16.02 / Глава МИД Японии объявил о новом этапе в переговорах с Россией

10.03 / Трамп пообещал американцам налоговые послабления из-за коронавируса

25.02 / Новый европейский академический фашизм

18.03 / Изоляция по-украински: тысячи заробитчан не могут вернуться из Евросоюза домой

05.03 / Ростех ограничил поездки сотрудников за рубеж из-за коронавируса

26.03 / Власти Подмосковья будут контролировать парки

05.02 / От потери слуха, вызванной громким шумом, защитят “химические наушники”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска