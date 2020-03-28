 

Трубоукладчик «Северного потока – 2» продолжил движение на запад

28.03.2020, 13:48, Новости дня

Судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток – 2», продолжило движение на запад, оно движется в Атлантику.

Текущее направление судна – порт Пуэнт-Нуар в Конго, передает ТАСС со ссылкой на портал Myshiptracking.

Ранее сообщалось, что «Академик Черский» изменил курс и направился в Кейптаун в ЮАР. До этого судно-трубоукладчик также меняло курс.



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