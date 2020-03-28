 

Миллионы для школьников: началась “Большая перемена”

28.03.2020, 13:45, Новости дня

Запущен проект "Большая перемена" для школьников 8-10 классов с призовым фондом до 1 миллиона рублей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На этой площадке ребята смогут получать и пройти тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получить рекомендации ведущих экспертов – представителей финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, искусства и спорта.
Цель конкурса — помочь учащимся раскрыть способности, которые не попадают в традиционную систему школьного отбора и предметные олимпиады

Продолжительность проекта – пять месяцев, финал назначен на октябрь 2020 года. Всего будет 300 победителей, каждый из них получит деньги на дальнейшее образование, передает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Последний “Беркут” уходит на пенсию

23.03 / Миасс в дыму: на крупном предприятии произошел сильный пожар

23.03 / Зеленский: Коронавирус срывает маски с людей

04.02 / Илларионов: “Не брать Ленинград”, – это был выбор не Сталина и не Путина, а Гитлера и Маннергейма

27.02 / Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае

13.02 / «Фильтруй базар»: в России создается общественное движение против хамских выходок пранкеров

22.02 / Новый смартфон OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя

21.03 / Песков объяснил решение РФ помочь Италии

04.02 / Правоохранителям в Украине облегчили доступ к банковской тайне

08.03 / Россиянки Горячкина и Кашлинская выбились в лидеры Гран-при FIDE

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска