 

Том Хэнкс и Рита Уилсон вернулись домой

28.03.2020, 13:45, Новости дня

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, у которых ранее обнаружили коронавирус, вернулись домой, сообщает портал TMZ.

Ранее сообщалось, что звезда фильмов «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Код да Винчи» и других Том Хэнкс во время съемок фильма-биографии Элвиса Пресли в Австралии почувствовал недомогание. Те же симптомы были и у жены актера – Риты Уилсон. Анализы на коронавирус у обоих оказались положительными. Проведя две недели в изоляции, пара вернулась в Лос-Анджелес. Их заметили среди пассажиров в местном аэропорту, издание New York Post сообщает, что супруги прибыли в город на частном самолете.

Теперь Хэнксу и Уилсон придется вновь провести две недели на карантине, но уже дома.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 602 тысячи человек, зафиксировано более 27 тысяч смертельных исходов.



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