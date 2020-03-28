 

Винокур уточнил, что с Лещенко

28.03.2020, 13:45, Новости дня

Состояние советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "коронавирус", улучшилось, его перевели в обычную палату, рассказал его друг, также народный артист РСФСР Владимир Винокур.

"Он переведен в палату, чувствует себя лучше. Идет на поправку", — приводит слова Винокура "Интерфакс".

Лещенко вместе с супругой был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких 24 марта. На следующий день артисту стало хуже, его перевели в реанимацию. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил 27 марта, что у Лещенко подтвержден коронавирус, который и стал причиной пневмонии.

Ранее Лев Лещенко побывал с гастролями в Канаде и США. После этого уже в Москве он посетил ряд мероприятий, в том числе день рождения сестры продюсера Игоря Крутого Аллы. В числе гостей на этом празднике были пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он уже сдал тест на коронавирус и убедился, что инфекции у него нет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Ученые нашли возможную причину нарушения памяти и внимания у детей

05.02 / В Украинском центре общественных данных заявили, что Дубилет сфальсифицировал результаты переписи. Министр отрицает

25.02 / Юрий Борзаковский не будет претендовать на пост президента ВФЛА

24.03 / В Приморье зафисированы два первых случая заражения COVID-19

21.02 / Путин рассказал о сериале с Зеленским и напомнил про общие корни с украинцами

19.02 / За мир и историческую правду: кто на Украине объявил войну “мракобесию”?

12.02 / Минздрав заявил о ликвидации дефицита масок в России

12.02 / Берлин ограничит тендеры на закупку вооружения для немецких фирм

14.02 / Незаконно осужденный фигурант “дела Хизб ут-Тахрир” Абдуллаев летом 2019 года перенес инсульт – Денисова

15.02 / Бросившего двоих детей в Шереметьево отца арестовали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска