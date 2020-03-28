Винокур уточнил, что с Лещенко

28.03.2020, 13:45, Новости дня

Состояние советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "коронавирус", улучшилось, его перевели в обычную палату, рассказал его друг, также народный артист РСФСР Владимир Винокур.

"Он переведен в палату, чувствует себя лучше. Идет на поправку", — приводит слова Винокура "Интерфакс".

Лещенко вместе с супругой был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких 24 марта. На следующий день артисту стало хуже, его перевели в реанимацию. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил 27 марта, что у Лещенко подтвержден коронавирус, который и стал причиной пневмонии.

Ранее Лев Лещенко побывал с гастролями в Канаде и США. После этого уже в Москве он посетил ряд мероприятий, в том числе день рождения сестры продюсера Игоря Крутого Аллы. В числе гостей на этом празднике были пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он уже сдал тест на коронавирус и убедился, что инфекции у него нет.