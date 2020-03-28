Звезда “Хищных птиц” Джерни Смоллетт разводится с мужем после 10 лет брака

28.03.2020, 13:31, Разное

Отношения 33-летней американской актрисы Джерни Смоллетт и музыканта Джозиа Белла прошли многолетнюю проверку дружбой, но не выдержали испытания возрастающей популярностью. Год назад Джерни приступила к съемкам супергеройского боевика “Хищные птицы: удивительная история Харли Квин”, где исполнила роль Черной канарейки. А вместе с этим и перестала появляться на красных дорожках под руку со своим супругом. На публике Джерни стала появляться в гордом одиночестве. А проблемы в семье Джерни маскировала нарядами, которые с каждым выходом становились все более провокационными. Например, на фотокол в Лондоне она вышла в латексном платье с прозрачным шифоновым верхом. Черный наряд подчеркнул стройную фигуру актрисы, однако выглядел, по мнению критиков, уж слишком вызывающим. Зато отвлекал от главного – разлада в семье.

Подробности того, что осталось вне света софитов, всплыли сегодня – актриса подала на развод. Об этом стало известно изданию Us Weekly. Теперь супругам предстоит решить, как поделить имущество. Но главное – договориться об условиях опеки над их сыном, трехлетним Хантером. С этим, уверяют инсайдеры, проблем не будет. Несмотря на то что любовь прошла, бывшие супруги до сих пор остаются хорошими друзьями и любящими родителями.

Джерни Смоллетт и Джозиа Белла в этом году могли бы отметить 10-ю годовщину своего брака. В интервью 2013 года Джерни рассказывала, как завязался их роман:

Мы были лучшими друзьями еще до того, как начали встречаться, так что у нас был действительно отличный фундамент. Я думаю, что одна из сложных вещей в любых длительных отношениях – это то, что вы становитесь более уязвимыми. Поначалу каждый из нас старается скрыть свои недостатки и быть идеальным для своей второй половинки. Потом все равно это вскрывается, и начинаются проблемы.

В последний раз они появлялись на публике вместе в 2018 году. А полгода назад, в октябре 2019 года, Джозиа посвятил супруге трогательный пост в честь ее дня рождения.

В честь особого дня моей королевы я позволю клипу из моего предстоящего EP #psistillloveyou говорить за меня. Ты моя богиня / от прикосновения избранных небес… Я люблю тебя, детка. С днем рождения! -написал Джозиа. На что Джерни ответила тремя эмодзи в форме сердца.