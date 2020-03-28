Шайя ЛаБаф и Миа Гот снова вместе и с обручальными кольцами на безымянных пальцах

28.03.2020, 13:31, Разное

Звезда франшизы “Трансформеры” и фильма “Арахисовый сокол” Шайя ЛаБаф на днях стал владельцем шикарной виллы в Пасадене стоимостью 5, 5 миллионов долларов. Новое место обитания актера как нельзя лучше подходит для домашней самоизоляции: площадь недвижимости превышает один квадратный километр. К тому же она находится возле библиотеки, художественого собрания и ботанических садов Хантингтона – огромной территории, существующей на базе виллы миллионера Генри Хантингтона. В такой местности можно спокойно прогуливаться среди сикаморов и вековых дубов в гордом одиночестве без страха наткнуться на кого-либо еще.

Как оказалось, наслаждаться всем этим роскошеством Шайя будет не один. В минувший четверг папарацци застали актера на пробежке в компании блондинки. Влюбленные не скрывали чувства – смеялись и целовались. Но в этом романтическом эпизоде репортеров заинтересовала другая деталь – блестящие на солнце кольца, очень похожие на обручальные. Сегодня журналистам удалось рассекретить личность таинственной незнакомки. Ей оказалась… бывшая супруга ЛаБафа Мия Гот, с которой он расстался осенью 2018 года спустя 6 лет отношений и так и не оформленного официально семейного союза.

Шайя ЛаБаф и Миа Гот

Напомним, Шайя ЛаБаф и Миа Гот встретились в 2012 году на съемках “Нимфоманки” Ларса фон Триера, а спустя четыре года принесли клятвы любви и верности на свадебной церемонии в Лас-Вегасе. Впрочем, венчание, которое состоялось 10 октября 2016 года, было всего лишь красивым праздником – Шайя и Миа так и не стали мужем и женой официально. А год назад их отношения дали первую серьезную трещину, причиной тому стало пристрастие ЛаБафа к алкоголю. Ради любимой актер сумел справиться с зависимостью и полностью погрузился в работу над фильмом по собственной биографии, сценарий к которому Шайя написал сам.

На тех съемках Шайя и познакомился с бывшей невестой Роберта Паттинсона, 30-летней певицей Талией Дебретт Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA twigs. И их отношения вышли за рамки съемочной площадки. Официально о своих отношениях они объявили в конце сентября 2018 года, появившись под руку на красной дорожке San Sebastian Film Festival. Когда Шайя расстался с Талией и снова вернулся к Мие – не известно.