Максим Галкин переадресовал каверзный вопрос Аллы Пугачевой Андрею Макаревичу

28.03.2020, 13:30, Разное

Популярный телеведущий Максим Галкин стал гостем очередного выпуска передачи Андрея Макаревича «Смак». В процессе шоу он задал рок-музыканту каверзный вопрос якобы от Аллы Пугачевой.

На своей странице в социальной сети Instagram известный артист Максим Галкин анонсировал участие в программе фронтмена советского и российского рок-коллектива «Машина времени» Андрея Макаревича. Как пояснил юморист, в новом выпуске они «приняли на грудь, приготовили, поели». Галкин признался, что его «несло», и призвал поклонников не употреблять алкогольные напитки, особенно в кадре, даже в случае наличия вкусной и соблазнительной закуски.

В процессе разговора с Андреем Макаревичем комик пояснил многого интересного о себе. Он признался, что получает немало писем с зоны. В конце популярный артист поинтересовался у звездного собеседника, связана ли смена его жен с хорошим умением готовить различные блюда и унижением женщин этим моментом? Максим Галкин отметил также, что в собственной семье «забил» за собой такую ответственность, передав привет от супруги Аллы Пугачевой, якобы намекнув, что данный вопрос задала именно она.