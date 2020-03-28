Чеченские врачи организовали флешмоб в поддержку самоизоляции

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28.03.2020, 13:30, Новости дня

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Эпендиева запустили флешмоб с призывом по возможности оставаться дома и поддерживать другие ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса.

Видео флешмоба опубликовано в Instagram больницы. На кадрах врачи построчно читают стихотворение, призывающее придерживаться ограничений, чтобы «цепь заражения оборвать, и захватить наш край не дать».

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Публикация от ГБУ РКБ им.Ш.Ш. Эпендиева (@rkb_grozny_95) 27 Мар 2020 в 7:19 PDT

 

Напомним, в РФ за сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек.

С 28 марта в стране вступают в силу ограничительные меры из-за коронавируса: закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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