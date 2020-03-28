Обнародован рендер смартфона OnePlus 8

28.03.2020, 13:30, Разное

На просторах интернета появился рендерный снимок смартфона OnePlus 8. На фотографии гаджет продемонстрирован со всех сторон, поэтому хорошо заметно, каким его разработали инженеры китайского производителя.

Согласно полученной информации, новый мобильный аппарат OnePlus 8 вышел очень тонким. Гаджет оснащен фронтальной врезанной камерой, которая размещается в углу. Рассматривая полученное изображение, можно выявить отсутствие обычного разъема для наушников.

На сегодняшний день нет полноценной информации касательно официальной презентации девайса. При этом известны технические особенности OnePlus 8. По имеющимся данным, девайс порадует многочисленных поклонников технологических продуктов компании AMOLED-дисплеем на 6,55 дюймов с частотой 90 Гц, тройной основной камерой с датчиками 48+16+2 Мп, «фронталкой» на 16 Мп и аккумулятором объемом 4300 мАч.