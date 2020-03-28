 

“Стало тяжело дышать”: последние слова умершего из-за коронавируса музыканта

28.03.2020, 13:09, Разное

Ярким примером этому стала история 40-летнего британского диджея Дэнни Шарма. Музыкант “сгорел” всего за несколько дней.

Как пишет Mirror, инфекцию у Шарма обнаружили 22 марта. Об этом он сообщил в социальных сетях. Позже диджей написал, что его перевели в реанимацию из-за осложнений. Он отметил, что коронавирус поразил его легкие, из-за чего музыканта хотели ввести в состояние искусственной комы на неделю.

Однако вскоре выяснилось, что пойти на такой шаг не удастся из-за особенностей течения болезни.

“Остается только борьба, и это страшно”, – писал Дэнни на своей странице в “Фейсбук”.

24 марта музыкант вновь вышел на связь. Мужчина разместил снимок из больничной палаты, на котором запечатлел себя в кислородной маске и поднятым вверх большим пальцем. Он переживал, что не может насладиться солнечным небом, которое может видеть лишь из окна.

“За окном прекрасный вид, жаль, что я не могу получить свою порцию солнца. Мне стало тяжело дышать, но я все еще сражаюсь”, – написал Шарма.

Эти слова стали для диджея последними. Вскоре он пополнил список из 27 тысяч умерших от коронавируса людей.
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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Мар 2020 в 7:59 PDT



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